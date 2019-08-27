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FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in şoförlüğünü yapan ve FEM Dershaneleri genel müdürü olan Mehmet Demircan ile eşi, Üsküdar'da saklandıkları hücre evinde gözaltına alındı. Demircan tutuklanırken eşi serbest kaldı.

AA | 27.08.2019 - 12:09..
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FEM Dershanelerinin FETÖ'cü genel müdürü tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos'ta Üsküdar'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

ÜST DÜZEY MAHREM KONUMUNDA BULUNUYORDU

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan ayrıca örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan ile eşi Fatma Nuray Demircan gözaltına alındı.

EŞİNE EV HAPSİ VERİLDİ

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken, eşi adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.

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