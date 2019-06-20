FETÖ'cü Gökhan Şahin Sönmezateş'in cezası belli oldu

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi çatı davasında hainlerin cezası belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimini yöneten sanıklardan eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, 137 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 540 yıl hapis cezası aldı.

"DARBECİYİM AMA FETÖ'CÜ DEĞİLİM"

Daha önceki duruşmalarda darbe girişimine katıldığını kabul eden Sönmezateş, FETÖ üyeliği suçlaması için de, “Ben FETÖ’cü değilim. Bu elbise benim üzerimde durmaz. Gülenci değilim. Ben hiçbir tarikata üye değilim. Hiçbir imamın, hiçbir hocanın, kimsenin önünde diz çökmedim, el öpmedim bu benim karakterime uygun değil.” demişti.

MASAK RAPORU, YALANI ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Ancak darbeci askerlerin para ilişkilerini soruşturan ve takip eden MASAK, FETÖ elbisesinin üzerinde durmayacağını söyleyen Gökhan Şahin Sönmezateş’in tüm kripto ilişkilerini ortaya çıkardı.