taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.976
Euro
6.6782
Altın
1547.15
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.715
Bitcoin
43774.39

FETÖ'cü Harun Çelik tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli Harun Çelik tutuklandı.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 19:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

FETÖ soruşturması kapsamında aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye sınır dışı edilen şüpheli Harun Çelik, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Harun Çelik'in işlemleri tamamlandı.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Çelik'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

İlginizi Çekebilir
Boş dükkanda içki içip ateş yaktı
Sivas'ta boş dükkanın içinde ateş yakıp, içki içen ve bir süre sonra dumandan etkilendiği için içerde mahsur kalan M.A.'yı polis ekipleri kurtardı.
İzmir'de tarihi eser kaçakçısı yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
İran: ABD, yaptığının cezasını çekecek
İran Güvenlik Konseyi, ''ABD'nin saldırısı yaptığı en büyük stratejik hatası olacak'' açıklamasını yaptı.
Aralık ayında 211 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı Aralık ayında 3'ü üst düzey olmak üzere 211 teröristin ele geçirildiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

502
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

310
İran televizyonlarında yas var

İran televizyonlarında yas var

303
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

135
Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

272
Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

Kılıçdaroğlu yerli otomobile binmek istiyor

349
Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani kimdir

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir