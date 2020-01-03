FETÖ'cü Harun Çelik tutuklandı

Sivas'ta boş dükkanın içinde ateş yakıp, içki içen ve bir süre sonra dumandan etkilendiği için içerde mahsur kalan M.A.'yı polis ekipleri kurtardı.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Miha Zajc için sürpriz bir talip ortaya çıktı. İtalyan ekiplerinden Brescia'nın, Zajc'ın sağlık durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

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Dünyanın en büyük çiçeği: 111 santimetre çapında

Dünyanın en büyük çiçek türü olan Raflesya'nin bir diğer özelliği de böcekleri çekmek için yaydığı çürük et kokusu. Bu da onu katlanılmaz kılıyor.