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FETÖ'cü kadın deşifre olmamak için mini etek giydi

İzmir'de FETö'den yargılanan Zehra Y.'nin, ByLock üzerinden aldığı talimatla TSK yapılanması'nın deşifre olmaması için tesettürden vazgeçip, mini etek giydiği ortaya çıktı.

DHA | 08.01.2019 - 16:47..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski üsteğmen Hasan Y. ile eşi Zehra Y., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zehra Y. ve Hasan Y.'nin, 'katalog evlilik' olarak nitelendirilen yöntemle dünyaevine girdiği belirtilen soruşturma kapsamında toplanan delillerde; örgütün, 'TSK yapılanması'nın deşifre olmaması için uyguladığı yöntemler dikkat çekti.

ETEK BOYU KISALDIKÇA MÜKAFATININ ARTTIĞI SÖYLENDİ

Zehra Y.'ye ait 'ByLock' yazışmalarında, 'örgüt ablası' şüphelinin, kadına tesettürden vazgeçip, mini etek giymesi yönünde telkinde bulunduğu ortaya çıktı.

'Örgüt ablası' tarafından mini etek giymesi halinde mükafatının çok olacağı mesajının gönderildiği Zehra Y.'nin, bu giyim tarzının kendisine zor geldiğini söylemesine rağmen talimatlara uyduğu belirlendi. Soruşturmada, talimat gereği mini etek giyen Zehra Y.'nin, yeni tarzıyla fotoğraf çektirip, tesettürlü fotoğrafının bulunduğu kimliğini de değiştirdiği belirtildi. 'Katalog evlilik'ten sorumlu Zehra Y. ile 'örgüt ablası' arasında geçen 'ByLock' yazışmaları ise şöyle:

"BU KIYAFETLER BENİ KORKUTUYOR"

"Örgüt ablası - Değiştirmen lazım (kimliği için)
Örgüt ablası - 'Kayboldu' diyeceksin
Örgüt ablası - Merak etme no problem
Örgüt ablası - Yok kuzum, artık almıyorlar
Örgüt ablası - Kaymakamlığın oradaki nüfus müdürlüğünde değişiyor
Örgüt ablası - Evet
Örgüt ablası - Betül ablana bir sorar mısın, onun bir arkadaşı değiştirmişti...
Zehra Y. - Kimlikle ilgili bir dönüş yapmadın abla
Zehra Y. - Tamam abla söyleyeyim ama bu kıyafetler beni korkutuyor (mini eteği kastederek)
Zehra Y. - Yani başörtüsü, pardösü tamam ama kısa etek çok fazla gelecek bünyeme. Ama hayırlısı nasipse.
Örgüt ablası - Hayırlısı kuzum kolay değil çok haklısın ama o ölçüde mükafatı olur inşallah
Zehra Y. - Abla ehliyet fotosu da sıkıntılı hemen değiştirmem gerekir mi?
Örgüt ablası - Şu an acil değil kuzum sanırım."

Öte yandan soruşturmaya yansıyan delillerde, Zehra Y. gibi örgüt üyesi olan eski üsteğmen eşi Hasan Y.'nin, Hava Harp Okulu döneminde FETÖ üyesi olmayan öğrencilere baskı ve şiddet uygulayarak, öğrencilerin okuldan ayrılmaları için çalışmalar yürüttüğü belirtildi. Hasan Y.'nin, ayrıca TSK içinde bulunan 'kripto' örgüt üyelerinin deşifre olmaması için örgüt mensuplarıyla sabit hatlardan iletişim kurduğu da kaydedildi.

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