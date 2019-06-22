taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8224
Euro
6.6214
Altın
1399.5
Borsa
94022.28
Gram Altın
262.045

FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

Manisa'daki FETö operasyonunda, ByLock kullandıkları gerekçesiyle ihraç edilen iki kardeş sahte kimliklerle yakalandı.

İHA | 22.06.2019 - 01:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Turgutlu ilçesinde PDY/FETÖ Silahlı Terör Örgütü’nün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, 3 ayrı mahkeme kararı ile ’Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçlarından arama kararı olan ve ihraç edildiği Telekomünikasyon İletişim Başkanlığında (TİB) çalışan emniyet personelinden sorumlu mahrem görevli Hüseyin K. ile Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile aranan ve polislikten ihraç edilen Halil K. başka isimlere düzenlenmiş sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı.

İki şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

FETÖ’cü kardeşler, sahte kimlikle yakalandı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir