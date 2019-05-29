FETÖ'cü Serkan Gölge serbest bırakıldı

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında yargılanan ABD vatandaşı ve NASA çalışanı Serkan Gölge’ye, 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
İddianamede Gölge’nin, 4 Ocak 2014’ten sonra aktif olarak Bank Asya hesabını kullandığı ve “FETÖ üyesi” olduğu belirtilmişti.
SERBEST BIRAKILDI
Reuters haber ajansı, Gölge'nin eşine dayandırdığı haberinde, NASA çalışanının tahliye edildiğini ifade etti.
Serkan Gölge’nin tutuklanmasına ilişkin o dönem Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklama yapmış, “Dava dosyasının içeriğini ve delillerini bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün Türk yargısı hakkındaki ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir” demişti.