FETÖ'cü Serkan Gölge serbest bırakıldı

1 milyon 500 bin lira ödülle aranan terörist tutuklandı.

Beşiktaş, Adem Ljajic'in bonservisinin 6.5 milyon euroya Torino'dan alındığını ve bu miktarın 3 sezon içinde ödeneceğini KAP'a bildirdi.

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Markette yakalanan soyguncu: Şansımı denedim

Maskeli kişi elinde tabanca ile markete girerek soygun girişiminde bulundu. Market çalışanları ve müşteriler tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu "Şansımı denedim ama olmadı" dedi.