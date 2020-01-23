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FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin ifadesi

İzmir'de yakalanan FETÖ'cü Yusuf Bekmezci, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e terörist diyemeyeceğini söyledi.

İHA | 23.01.2020 - 11:17..
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FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin ifadesi

Pazartesi günü yapılan operasyonla terör örgütü FETÖ/PDY’ye büyük darbe vuruldu.

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen’e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan hücre evinde yakalandı.

FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin ifadesi

Karşıyaka'da 2 milyon TL değerindeki lüks bir sitedeki dairede 11 cep telefonu, 41 bin 446 Amerikan doları ve 66 bin 625 TL para ile yakalanan zanlıların telefonlar ve hatlar üzerinden ABD ile görüşmeler yaptığı tespit edildi.

"ONA TERÖRİST DİYEMEM"

"Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir’de bir Kur'an kursu kurduk. Fetullah Gülen’i severim. Ona terörist diyemem çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" diyen Bekmezci'nin aynı evde yakalandıkları Akif Sarı'yı ise tanımadığını belirterek, Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği belirtildi.

FETÖ'cüden sapık ifadeler

4 günlük gözaltı süreleri bugün tamamlanan Yusuf Bekmezci ve Akif Sarı adliyeye sevk edildi. Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Fatih Arslan'ın ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

FETÖ'cü Yusuf Bekmezci'nin ifadesi

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