FETÖ'cüleri hatalı soru yakalattı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Paralel Devlet Yapılanması'nın (PDY) sınava hile karıştırarak kendi militanlarına soru ve cevapları vererek komiser yardımcısı yaptığını belirledi.

4'Ü AKTİF GÖREVDE

Bunun üzerine 11 ilde 28 zanlıyı gözaltına almak için harekete geçildi. Operasyonda o dönem komiser yardımcısı olan 4’ü aktif polis olmak üzere 8’i cezaevinde 24 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 18’inin FETÖ terör örgütünün gizli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı tespit edildi.

İTİRAF ETTİLER

Gözaltındaki şüphelilerden bazılarının suçlamayı kabul etmeyerek sınavı kendi yeteneğiyle kazandığını savunduğu öğrenilirken çoğu etkin pişmanlık yasasından yararlanarak suçu itiraf ettiğini öne sürüldü.

Yüzde 80’i mesleki yüzde 20’si de tarih ve genel konulardan oluşan komiser yardımcılığı sınavının soruları ve doğru cevapların ‘çalışma evi’ adı altında toplanarak örgüt üyelerine verildiği ortaya çıktı.

AYNI CEVAPLARI İŞARETLEDİLER

Aralarında profesör ve doçentlerin olduğu bilirkişilerin incelediği sınav kağıtlarında sınava katılanlardan sadece yüzde 10'luk kısmının bilebileceği zor soruları örgüt üyelerinin hepsinin doğru cevapladığını tespit eden bilirkişilerin bu olasılığın çok zor olduğu ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu bildirdiği öğrenildi.

HATALI SORU ELE VERDİ

Ayrıca zanlıların sınavda çıkan hatalı soruda bile hepsinin "c" şıkkını işaretlediği belirlendi. Hatalı soruda zanlıların soru doğru kabul edilse işaretlenecek en son şıkkı hepsinin işaretlediği de öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların arasında İzmir'in yapmış olduğu FETÖ operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerin de olduğu öğrenildi.