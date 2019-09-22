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FETÖ'cülerin cephaneliği yağmaladığı anların görüntüsü

FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz gecesi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın cephaneliğinin kapısını spiral makinesi ve balyozla kırarak yağmaladığı anlar ortaya çıktı.

AA | 22.09.2019 - 12:35..
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FETÖ'cülerin cephaneliği yağmaladığı anların görüntüsü

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin ilk saatlerinde bir grup darbeci, karargahın cephanelik kapısını kontrol ediyor.


Darbeciler saatler 23.12'de anahtarını bulamadıkları kapıyı kırmak için balyozla vurmaya başlıyor.

Kapıyı bu şekilde açamayacaklarını anlayan darbeciler, bu kez metal kesiminde kullanılan spiral makinesini devreye sokuyor.

Olay yerine uzatma kablosu getiren darbeciler, ardından spiralle kapı menteşelerini kesmeye başlıyor.

Uzun süren uğraşın ardından yeniden balyoz kullanan darbeciler, kapısını bu şekilde kırdıkları cephaneliğe giriyor.

YAĞMALADIKLARI MÜHİMMATI HELİKOPTERE YÜKLÜYORLAR

Saatler 03.00'ü gösterdiğinde darbeci grup, buradaki mühimmat kutularını önce dışarıya çıkarıyor, ardından cephanelik bölgesine gelen bir minibüs ve iki hafif ticari araca yerleştiriyor.

Bu araçlarla taşıma işlemini birkaç kez tekrarlayan darbeciler, saat 05.25'te gasbettikleri mühimmatın bir kısmını başka birliklere ulaştırması için helikoptere yüklüyor.

Aynı saatlerde aynı model bir helikopterin, Genelkurmay Başkanlığı karargahına mühimmat takviyesi yaptığı daha önce ortaya çıkmıştı.

FETÖ'cülerin cephaneliği yağmaladığı anların görüntüsü ViDEO

FETÖ'cülerin cephaneliği yağmaladığı anların görüntüsü


KKK DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 142 sanığın yargılanmasına Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni", "TBMM'yi" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

FETÖ'cülerin cephaneliği yağmaladığı anların görüntüsü


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