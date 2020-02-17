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FETÖ'cülerin kopya düzeneği

FETÖ firarisi eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Çoşgun Çakar, eşinin sınavı geçmesi için istihbarat aracına kopya düzeneği kurdurduğu belirlendi.

İHA | 17.02.2020 - 11:55..
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Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında birçok FETÖ kumpasında adı geçen Çoşgun Çakar’ın Sincan Temelli’deki villasına 2017 Nisan’da operasyon düzenlendi.

Villada arama yapan polis ekipleri, birçok dijital materyale el koydu. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, 7 saniyelik ve 14 dakika 28 saniyelik iki ayrı görüntü kaydının bulunduğu anlaşıldı.

FETÖ'cülerin kopya düzeneği VİDEO

GÖRÜNTÜLÜ KOPYA DÜZENEĞİ

14 dakika 28 saniyelik video görüntüsünde yapılan incelemede, bir kadının katılmış olduğu sınava ait görüntünün bulunduğu, görüntüdeki kadının önündeki sıra üzerinde soru kitapçığı ve optik cevap formu bulunduğu, kadının üzerinde bulunan gizli kamera ile soru kitapçığındaki testlerin bulunduğu sayfayı tarayarak görüntülediği görüldü.

FETÖ'cülerin kopya düzeneği

Kameranın radyo frekans (RF) özellikli görüntüyü canlı olarak dışarıya aktaran kamera sistemi olduğu anlaşıldı. Cevap kağıdındaki görüntüler üzerinde netleştirme çalışması yapan polis, sınava katılan kişinin Çakar'ın eşi Gül Çakar olduğunu tespit etti.

CEVAPLARI ARAÇ İÇİNDEN EŞİNE SÖYLEDİ

Aynı video kaset içerisindeki 7 saniyelik görüntüde yapılan incelemede ise camları perdeli panelvan araç içerisinde iki şahsın bulunduğu, araç içerisinde radyo frekans alıcısı cihaz olduğu görüldü. Aracın iç yapısı itibariyle İstihbarat Dairesinin teknik takip ve izleme hizmetlerinde kullanılan obzervasyon aracı olduğu anlaşıldı.

FETÖ'cülerin kopya düzeneği

Gül Çakar'ın sınavda bulunduğu sırada üzerinde bulunan RF kamera ile soru kitapçığındaki soruların taranarak okul binası dışında bulunan obzervasyon aracı içerisindeki alıcıya gönderildiği, araç içerisindeki Coşgun Çakar ile yanında bulunan şahsın soruların cevaplarını telsiz kulaklık aracılığıyla Gül Çakar'a bildirerek kopya çekmesini sağladıkları anlaşıldı.

Yapılan araştırmalarda kopya işleminin 1999-2000 yılları arasında yapılan açık ortaokul bütünleme sınavına ait olduğu tespit edildi.

FİRARİ DURUMDALAR

Firari durumdaki Coşgun Çakar ile eşi Gül Çakar'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

FETÖ'cülerin kopya düzeneği

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