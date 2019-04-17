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FETÖ'den 17 sağlık çalışanına gözaltı

Kanun Kükmünde Kararname ile ihraç edilen, 17 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

DHA | 17.04.2019 - 19:19..
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FETÖ'den 17 sağlık çalışanına gözaltı

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, sağlık çalışanlarından oluşan 9’u ihraç, 8’i halen görevde, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

AKTİF ÇALIŞANLAR DA VAR

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince Balıkesir merkezli İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aktif çalışan FETÖ şüphelileri, Doç. Dr. Ö.T., Uzman Tabip Ş.U., sağlık memurları E.K., İ.Ç., M.İ., M.Ç., M.E. ve K.S. ile KHK ile ihraç edilen FETÖ şüphelileri ebeler E.D., N.S., uzman tabipler H.E., H.S.Y., H.Y, tabip M.M.A., hemşireler H.E., H.G. ile memur Y.S. gözaltına alındı.
Bu arada sağlık çalışanlarından Doç. Dr. Ö.T.'nin aynı zamanda Adnan Oktar grubunun da üyesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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