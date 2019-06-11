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FETÖ'den 48'i muvazzaf asker 52 gözaltı kararı

FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheliye gözaltı kararı verildi.

İHA | 11.06.2019 - 09:13..
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FETÖ'den 48'i muvazzaf asker 52 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlarla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında 11.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 48'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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