FETÖ'den aranan 2. sınıf emniyet müdürü yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suça ve suçlulara karşı yürüttüğü kararlı operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

FETÖ ÜYELİĞİNDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Asayiş Timleri, FETÖ Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen N.K. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları sorgulama sonucu N.K.’nin, 2010-2014 yılları arasında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaptığı, 2014-2016 yılları arasında Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde, İl Emniyet Müdür Yardımcısı görevini yaptığı ve 2.sınıf emniyet müdürü olduğu bildirildi. N.K'.nin 2018 yılında FETÖ üyesi suçlaması ile KHK kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından ihraç edilerek, rütbe ve unvanlarının geri alındığı tespit edildi.

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüpheli, soruşturma kapsamında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na mevcutlu olarak sevk edildi.