FETÖ'den aranan Ergenekon savcısı yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edilen, hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Ergenekon Davası'nı da üstlenen eski savcı Mehmet Murat Dalkuş, firari kaçaktı.

ERGENEKON ESKİ SAVCISI

Mehmet Murat Dalkuş, HSK'nın kararıyla meslekten ihraç edilmiş, ''suç uydurmak'', ''görevi kötüye kullanmak'' kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'' ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nce kırmızı bülten çıkarılmış ve İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan Ergenekon Davası'nı da üstlenen eski savcısıydı.

2 AYDIR TAKİPTEYDİ

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 aydır yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin önce kullandığı aracın tespit edildiği, ardından yapılan takipler neticesinden Esenyurt'taki 2 bin 300 konutlu özel bir sitedeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

SAKLANMASINA YARDIM EDENLER DE SORUŞTURULUYOR

Firari eski savcı Dalkuş'un İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edileceği öğrenildi. Ayrıca şahsın yakalandığı adreste yapılan aramalar sonucunda saklanmasına yardım eden kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.