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FETÖ'den aranan İsmail'in Yeri'nin sahibi teslim oldu

FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı olan İsmail'in Yeri restoranının sahibi İsmail Çolak teslim oldu.

AA | 10.01.2019 - 11:55..
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Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan firari FETÖ sanığı İsmail Çolak'ın, kendi isteğiyle Polonya'dan gelerek teslim olduğu belirtildi.

Çolak'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

İSMAİL'İN YERİ'NİN SAHİBİ

İsmail Çolak, Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen, FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın, firari sanıkları arasında yer alıyordu.

Sanık Çolak'ın, Bolu Dağı'nda bulunan "İsmail'in Yeri" adlı et restoranları da 20 Temmuz 2016'da kapatılmıştı.

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