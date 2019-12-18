FETÖ'den tutuklu Gültekin Avcı Ensonhaber'e dava açtı

Gültekin Avcı, eski bir savcı.

Görevinden ayrıldıktan sonra FETÖ'nün yayın organlarından Bugün gazetesinde yazdı. Bugün TV'de programlar yaptı. Avcı aynı zamanda Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Kartaca'nın da avukatlığını yapıyordu.

TUTUKLANDI, SERBEST KALDI, TUTUKLANDI

Avcı, 26 Ağustos 2018'de FETÖ üyeliğinden tutuklandı. 13 Eylül 2019'da İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Avcı'nın serbest kalmasına savcılık itiraz etti, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 14 Eylül 2019 günü tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ENSONHABER'E DAVA AÇTI

Gültekin Avcı, Ensonhaber'e 2016 yılındaki ilk tutuklanma haberleriyle ilgili dava açtı.

Ensonhaber ise FETÖ'yle mücadele için yaptığı sayısız habere tehditlere rağmen bundan sonra da devam edecek.