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FETÖ'den yargılanan Mehmet Alkan beraat etti

Şehit kardeşi Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde söylediği sözlerle gündem olan ve FETÖ'den ihraç edilerek yargılanan Yarbay Mehmet Alkan'ın, beraatine karar verildi.

AA | 17.06.2019 - 17:42..
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FETÖ'den yargılanan Mehmet Alkan beraat etti

Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Alkan ile avukatları katıldı.

Sanık avukatlarından İlter Aksoylu, geçen celse dinlenen gizli tanık "Abdullah"ın, müvekkilinin evinde Zaman gazetesini gördüğüne ilişkin beyanını hatırlatarak, Alkan'ın eşinin bu konuda tanık olarak dinlenmesini istedi.

DİĞER GAZETELERLE BİRLİKTE MÜSVEDDE OLARAK KULLANDIM

Talebin kabulünün ardından dinlenen Çiğdem Sarıkamış Alkan, 2013-2018 arasında Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nde çalıştığını belirterek, "Bazen annemlerin posta kutusuna bırakılan gazeteyi bazen de iş yerinden diğer gazetelerle birlikte bu gazeteyi de eve getirir, ayakkabılığın yanına koyar, lazım olduğunda müsvedde olarak kullanırdım." dedi.

Daha sonra esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı, Alkan'ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan hapsini istedi. Alkan ve sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.

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GİZLİ TANIĞIN SOMUT ANLATIMI YOK

Mahkeme Başkanı Murat Viran, heyetçe yaptıkları müzakere sonrasında hükmü açıkladı.

Viran, dinlenen tanıkların, sanığın örgütle bağlantısına ilişkin bilgilerinin olmadığını söylediklerini, gizli tanığın ise soruşturma ve yargılama sırasında alınan beyanlarında "Alkan'a ilişkin örgüt bağlantısını ortaya koyarak; yer, zaman ve olay içeren somut anlatımlarda bulunmadığını, anlatımlarının kanaatinin açıklanması niteliğinde olduğunu, bu nedenle gizli tanığın beyanlarının hükme esas alınmadığını" ifade etti.

FETÖ'den yargılanan Mehmet Alkan beraat etti

BERAAT ETTİ

Sanığın, terör örgütü FETÖ kapsamında haklarında soruşturma yürütülen bazı kişilerle yaptığı telefon görüşmelerinin de içeriklerinin belirlenememesi nedeniyle delil kabul edilemeyeceğini belirten Viran, bu gerekçelerle sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulamayacağını ve Alkan'ın beraatına hükmettiklerini kaydetti.

FETÖ'den yargılanan Mehmet Alkan beraat etti

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