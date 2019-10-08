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FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

FETÖ davasıyla gündeme gelen iş insanları Serdar Seyidoğlu ile amcası Mustafa Seyidoğlu hakkında 15 yıl istenmişti; beraat ettiler.

DHA | 08.10.2019 - 11:06..
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FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

Ünlü baklava markası Seyidoğlu'nun ikinci nesilden hissedarı olan Mustafa Seyitoğlu ve ortağı Serdar Seyitoğlu hakkında, FETÖ/PDY soruşturması sonucunda “Silahlı terör örgütüne üye olma” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçları kapsamında 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLMİŞLERDİ

Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen iş insanları, örgüt üyeliğinin tespiti ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, daha sonra tahliye olmuşlardı.

DELİLLER BULUNDU

Mustafa Seyitoğlu'nun FETÖ ile irtibatlı kurumlar olan Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi'ne üye olduğu ve Bank Asya'da hesap kaydı olduğu belirlendi. Mustafa Seyidoğlu'nun konutunda yapılan aramada, FETÖ'ye ait kitapların bulunduğu kaydedildi. Seyidoğlu Tatlıcılık'ın diğer ortağı Serdar Seyitoğlu'nun ise şirkette dış ticaret müdürü olduğu belirtildi. Serdar Seyitoğlu'nun ofisinde yapılan aramada Fetullah Gülen tarafından hediye olarak gönderilen tesbih, seccade ve takke bulunurken Fetullah Gülen tarafından gönderilmiş bir adet de plaket bulundu. Serdar Seyitoğlu'nun himmet, bağış ve kurban adı altında örgüte finansman sağlayan iş adamlarını yurt dışına götürdüğü anlatıldı.

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

'ANAYASAYI ORTADAN KALDIRMAK BAŞKA DÜZEN GETİRMEK'

Mustafa Seyidoğlu ve ortağı Serdar Seyidoğlu'nun, asıl amacı cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı ortadan kaldırmak veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmek olan Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları belirtildi.

BERAAT ETTİLER

Dava, Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; Serdar Seyidoğlu ile amcası Mustafa Seyidoğlu Anayasayı ihlal ve örgüt üyeliği suçlarından beraat etti.

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

FETÖ'den yargılanan Seyidoğlu baklavacıları beraat etti

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