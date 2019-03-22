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FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

ABD'de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, ABD'de ‘FETÖ’ ile bağlantılı olan Virginia International University'nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.

AA | 22.03.2019 - 04:53..
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FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

15 Temmuz'da milletin iradesine el koymaya çalışan FETÖ'nün üst düzey isimlerinden Emre Uslu'nun da görev aldığı Fethullahçıların Amerika'daki üniversitesi Virginia International University'nin lisansı iptal ediliyor.

EĞİTİM KALİTESİNDEN YOKSUN

ABD'de faaliyet gösteren "Göçmenlik Çalışma Merkezi" adlı kuruluşun geçen ay açıkladığı bir raporda, "eğitim kalitesinden yoksun" ve "ABD'ye gelen kişilere F1 öğrenci vizesi almaya odaklı faaliyet gösteren okullar listesinde yer alan, ayrıca hakkında intihal suçlaması bulunan Virginia International University, bu defa da lisansını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

FETÖ'nün üniversitesinin lisansı iptal ediliyor

Göçmenlik Çalışma Merkezininin internet sitesindeki habere göre, VIU'nun lisansının kaldırılmasının ilk aşaması olarak, rapordaki iddialar da dikkate alınarak bir soruşturma yürütüldü. Soruşturma kapsamında okul çalışanları ile de görüşüldü.

İPTAL SÜRECİ BAŞLADI

Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyinde salı günü yapılan oylamada da sürecin bir sonraki aşamasına geçilmesi oy birliği ile onaylandı.  Bu aşamada, üniversitenin konseyinin ilk aşamadaki bulgularına itiraz edip, aksini ispat etme hakkı bulunuyor.

İkinci aşamada iddialar nedeniyle resmi olmayan bir oturum yapılacak ve iddia yöneltilen kişiler burada ifade verecek.  İkinci aşamanın da onaylanması durumunda VIU'nun lisans iptal sürecinde ilerlenmiş olacak.

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