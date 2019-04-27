FETÖ'nün ankesörlü telefonlarda yaptıkları görüşmeler suç

FETÖ davalarında ankesörlü ardışık aramayla ilgili gündemi meşgul eden olayda emsal niteliğinde bir karar alındı.

Örgütün, ankesörlü aramalarına ilişkin Yargıtay 16. Ceza Dairesi, son kararını açıkladı.

ARAMALAR DELİL KABUL EDİLDİ

Bölge Adliye Mahkemesi'nin ankesörlü telefonlardan aramaya ilişkin verdiği karar Yargıtay'da temyiz edildi. Temyiz başvurusu 16'ncı Ceza Dairesinde görüşüldü.

Ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edildi. Kararda, yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı, tüm delillerin hukuka uygun elde edilmiş olduğu belirtildi.

TEMYİZ BAŞVURULARINA RET

İleri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak şekilde eksiksiz olarak sergilendiğine değinildi.

Kararda silahlı terör örgütüne üyelikten verilen hükmün ise farklı maddelere dayandırıldığına dikkat çekildi, ilgili maddeler işaret edildi. Bu yönüyle yeniden yargılamaya ise gerek olmadığına hükmedildi.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının düzeltilerek onanmasına karar verildi. Böylece, ankesörden ardışık arama delil olarak kabul edilmiş oldu.