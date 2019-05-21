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FETÖ'nün bilişim yapılanmasında 74 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün bilişim yapılanmasında, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 21.05.2019 - 12:36..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile ilişki ve irtibatı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

74 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda savcılık, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

FETÖ'nün bilişim yapılanmasında 74 gözaltı

Ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 

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