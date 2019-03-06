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FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, evlerde bol miktarda para bulundu.

DHA | 06.03.2019 - 14:59..
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Sivas merkez ile Gürün ve Şarkışla ilçelerinin yanı sıra Kayseri ve Erzincan'da, Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesince 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında serbest bırakılan bazı şüphelilerin halen örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri, örgüt mensuplarınca aile yakınları cezaevinde bulunan ve örgüt ile irtibat halinde olan şüphelilere maddi yardımlarda bulundukları da belirlendi.

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

CEZAEVİNDEKİLERE YARDIM ETTİLER

Şüphelilerin, Sivas'a il dışından cezaevi görüşü için gelen örgüt üyesi yakınlarının konaklama ve ulaştırma gibi ihtiyaçlarını karşıladıkları da tespit edildi. Birbirleriyle iletişim halinde ve birlikte uyum içerisinde hareket eden şüphelilerin, gizliliğe riayet ederek tedbirli davrandıkları ve cezaevinde bulunan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının ailelerine elden, kurye, kargo ve resmi olmayan yollardan para yardımında bulundukları belirlendi.

ÖRGÜTÜ DİRİ TUTMA ÇABASI

Söz konusu para yardımlarının, Sivas'ın yanı sıra Kayseri ve Erzincan ile diğer çevre illerde de yapıldığı tespit edilirken, şüphelilerin hakkında adli işlem yapılan örgüt mensupları ile de buluştukları, ilişkilerini ve para alışverişlerini devam ettirdikleri belirlendi. Kayseri'de tespit edilen 4 şüphelinin haklarında yürütülen soruşturmalarda firari oldukları, halen hücre evinde gizlenerek faaliyetlerini sürdürdükleri, şüphelilerin örgütsel bağ ve hiyerarşi yapıyı sürdürme gayretinde oldukları ve örgütü diri tutmaya çalıştıkları tespit edildi.

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

EVLERDE YÜKLÜ MİKTARDA PARA BULUNDU

Operasyon kapsamında, Sivas'ta örgüt üyesi öğrencilerin kaldığı tespit edilen bir öğrenci evinde yapılan aramada, yakalanması planlanan şüpheliler dışında 2 örgüt üyesi daha gözaltına alındı. Kayseri'de tespit edilen 4 hücre evine yakalanması planlanan şüphelilerle birlikte Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın farklı soruşturma dosyalarından firari 2 şüpheli de yakalandı. Operasyon sonucu yakalanan 32 şüpheliden, 30'u işlemleri yapılmak üzere Sivas Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 32 gözaltı

Kayseri'de hücre evlerinde yakalanan 2 şüpheli ise Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 32 bin lira, 18 bin dolar, 6 bin 310 euro, 3 adet çeyrek altın, ankesörlü telefon kartları, yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış GSM hatları, örgütsel doküman ve belgelerle çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden N.A., E.K., N.G., H.D., B.K. ve A.A. adliyeye sevk edildi.

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