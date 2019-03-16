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FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon

ByLock kullandığı belirlenen firari zanlı, örgütün gaybubet evine düzenlenen operasyonla yakalandı

AA | 16.03.2019 - 04:30..
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Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ elebaşılarının Çankaya ilçesindeki hücre evinde saklandığı ihbarı üzerine operasyon başlattı.

Örgütün "gaybubet" adını verdiği hücre evine düzenlenen operasyonda FETÖ'nün "futbol yapılanması" içinde yer aldığı ileri sürülen Baykal Çelik gözaltına alındı.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik operasyon

UĞUR BORAL, İSMİNİ VERMİŞTİ

Çelik'in, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafta bulunan eski futbolcu Uğur Boral'ın belirttiği isimlerden olduğu, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

Çelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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