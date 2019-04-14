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FETÖ’nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmış

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. 3 katlı binanın arka balkonundan, kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi.

İHA | 14.04.2019 - 23:10..
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Asayiş Büro ekipleri, nöbetçi savcıdan aldığı arama izniyle Fetullahçı Terör Örgütü’nün hücre evi olarak kullandığı 3 katlı binaya operasyon düzenledi.

FETÖ’nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmış

KAÇMAK İÇİN DÜZENEK KURULMUŞ

Operasyon sırasında binadan çıkarak, kaçmaya çalışan H.D. ve A.A yakalanırken binanın üçüncü katına yapılan baskında ise V.E. isimli şüpheli de gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise metal bir tencere içinde belgelerin yakıldığı tespit edilirken yapılan aramada, ayrıca evde dijital materyaller ve belgelerle bir miktar döviz ele geçirildi. Yapılan baskında en ilginç detay ise 3 katlı binanın en üst katın balkonundan kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı tespit edildi.

Yapılan baskında gözaltına alınan zanlılar, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
FETÖ’nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmış

FETÖ’nün hücre evinden kaçmak için balkondan ip sarkıtmış

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