FETÖ'nün ikinci adamının yakınlarının cezası onandı

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Okan Buruk: MHK açıklama yapmazsa, yeni taktiğim var

Fenerbahçe maçında yedikleri golle ilgili TFF'den açıklama beklediklerini söyleyen Okan Buruk "Eğer karar doğru ise ben de gerekirse oyuncularımı üç adım önde bekletip avantaj sağlayacağım" dedi.