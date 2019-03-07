FETÖ'nün ikinci adamının yakınlarının cezası onandı

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında hüküm verilen, "FETÖ'nün ikinci adamı" olduğu öne sürülen Cevdet Türkyolu'nun, yengesi ve yeğeni cezaevine konuldu.
HAPİS CEZALARI ONANDI
Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Cevdet Türkyolu'nun ağabeyi Muharrem Türkyolu'nun eşi Güler ve oğlu Faruk Türkyolu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan verilen 2 yıl birer ay hapis cezası kararı, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi.
Burada incelenen dosya onanarak, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirildi. Haklarında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkartılan Güler ve Faruk Türkyolu, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte gözaltına alındı.
Güler ve Faruk Türkyolu, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.