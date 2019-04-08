FETÖ’nün il eğitim danışmanı’na 14 yıl 3 ay hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması operasyonları, yurt içinde devam ediyor. Adana'da eski bir öğretmen, örgütün il eğitim danışmanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Özyurt, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

HÜCRE EVİ TEMİN ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Cep telefonlarına ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını, FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden Özyurt, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın üç ayrı telefondan örgütün kripto haberleşme sistemi ByLock kullandığının tespit edildiğini ve örgüt üyelerine yapılan operasyonlar ve soruşturmalarla ilgili ne tür tedbirlerin alınacağıyla bilgi paylaşıldığını vurguladı. Savcı, ayrıca örgüt üyelerine saklanmak için "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi temin eden ve FETÖ içerisinde "İbrahim" kod adını kullanan sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan üst sınırdan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, Muzaffer Özyurt’u ’silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 14 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.