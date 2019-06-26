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FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, askerlerle evlendirilen 5 kadın şüpheli ile 5 muvazzaf subay ve bir izdivaç sorumlusuna gözaltı kararı verildi.

AA | 26.06.2019 - 08:51..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında,TSK içine sızan örgüt mensuplarının deşifre edilmesinde yeni ve daha önce herhangi bir soruşturmaya konu olmamış kriter olarak yapılanmada örgütsel tabirle, ''izdivaç sorumluları'' tarafından kullanılan Bylock içerikleri incelendi.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI

Savcılık, söz konusu içeriklerden tespit edilen ''örgütsel bağlılık ve takibi kuvvetlendirmek'' adına askerlerle evlendirilen ''örgüt mensubu kadın şahıs kataloğu'' olarak tabir edilen örgütsel arşiv içeriğine göre, daha önce adli işlem kaydı bulunmayan ve sabit kontörlü/ankesör hattan irtibatı bulunan 5 muvazzaf subay ile bu askerlerle örgütsel tabirle izdivaç birimi tarafından evlendirilen 5 örgüt mensubu kadın ve bir izdivaç sorumlusu olmak üzere 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmasına karar verdi.

FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

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