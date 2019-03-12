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FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanma planına 42 gözaltı

İzmir'de FETÖ/PDY'nin yeniden oluşturmaya çalıştığı İzmir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

DHA | 12.03.2019 - 08:55..
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenledi.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLAYANLAR OLDU

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda aralarında üst düzey örgüt mensupları ile mahrem abilerinin de bulunduğu 42 şüpheli yakalandı. Operasyon sırasında bazı şüpheliler hücre evlerindeki balkonlardan atlayıp kaçmaya, bazılarının da kullandıkları telefonları formatlayarak delilleri yok etmeye çalıştı.

FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanma planına 42 gözaltı

TELEFONLARINDAKİ BİLGİLERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR

Yaralanan bu şüpheliler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralı şüphelilerin sağlık durumları iyi. Bazı şüpheliler ise polis baskını sırasında kullandıkları telefonlara format atmaya, bazıları da telefon ve bilgisayarları evden atarak delilleri yok etmeye çalıştı. Ancak ekiplerin müdahalesiyle şüphelilerin bu girişimi de önlendi.

FETÖ'nün İzmir'deki yeni yapılanma planına 42 gözaltı

ŞİFRELİ ZARFLARIN İÇİNDEN PARA ÇIKTI

Adreslerde yapılan aramalarda ise örgüt üyeleri arasında haberleşmek amacıyla kullanılan kripto telefonlar, bilgisayarlar, örgüt mensuplarına dağıtılmak üzere zarfların içine konulduğu belirlenen 92 bin TL, 19 bin dolar, 4 bin 300 euro ve çok sayıda şifreli doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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