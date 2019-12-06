FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 21 ilde FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilen 30'u aktif toplam 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

21 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü ve kontörlü telefonlar ile büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 21 ilde, eş zamanlı operasyon başlattı.

35 GÖZALTI

Operasyonlarda 35 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.