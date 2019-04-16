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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına karşı bir operasyon düzenledi. Operasyonda 26'sı aktif görevde olan 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 16.04.2019 - 10:54..
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FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığıyla yürütülen ortak çalışma sonucu, karargahta görevli bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 1 albay, 2 binbaşı, 5 yüzbaşı, 37 üsteğmen, 2 teğmen ile bir mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

FETÖ'nün Kara Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

30 KİŞİ GÖZALTINDA

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli 48 kişiden 30'unu gözaltına aldı.

Zanlılardan 26'sının görevde olduğu, diğer şüpheliler hakkında ise idari tedbir uygulandığı bildirildi.

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