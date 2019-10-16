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FETÖ'nün kumpas kurduğu komutan Barış Pınarı Harekatı'nda

'İzmir Askeri Casusluk Davası' olarak bilinen dosyada FETÖ'cülerin kumpas kurduğu askerlerden olan Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı Harekatı'nda sınırı geçen ilk komutanlardan oldu.

Haber Merkezi | 16.10.2019 - 09:18..
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FETÖ'nün kumpas kurduğu komutan Barış Pınarı Harekatı'nda

Son hamlesini 15 Temmuz 2016'da darbe girişimiyle yapan FETÖ o tarhiten önce yargı eliyle TSK'yı şekillendirmeye çalışıyordu.

Geleceği parlak ve vatansever komutanlara kumpaslar kuran terör örgütü sahte delillerle oluşturduğu dosyalarla kendi hakimlerinin de etkisiyle komutanları uzun yıllar tutsak etti.

O komutanlardan biri de şu anda Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olan Tuğgeneral İdris Acartürk.

2012 YILINDA CEZAEVİNE GİRDİ

10 Mayıs 2012'de Sakarya Sapanca'da başlayan daha sonra İzmir Askeri Casusluk Davası olarak kamuoyunda bilinen dosya kapsamında; İdris Acartürk, askeri casusluk, gizli belgeleri ele geçirmek gibi suçlardan 7 Temmuz 2012'de tutuklandı.

Acartürk, suçlandığı belgelerin sahte olduğunu mahkemede ispat etti. Buna rağmen FETÖ'cü hakimler onu 20 ay tutuklu bıraktı.

FETÖ'nün kumpas kurduğu komutan Barış Pınarı Harekatı'nda
Tuğgeneral İdris Acartürk (sağda)

GERİ DÖNDÜ, TUĞGENERAL OLDU

Cezaevinden çıktığında kurmay albay olan İdris Acartürk, 2016 YAŞ'ın tuğgeneralliğe terfi oldu.

2017 yılında Sakarya 7. Komando Tugay Komutanı olarak atanan Acartürk, geçtiğimiz aylarda askerleriyle birlikte Şanlıurfa'ya konuşlandı.

Tuğgeneral İdris Acartürk, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Fırat'ın doğusuna giren ilk komutanlardan oldu.

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