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FETÖ’nün mahrem abisi polisi görünce şoka girme numarası yaptı

Konya'daki FETÖ soruşturması kapsamında Tokat'ta yakalanan kişi hastanede polise zorluk çıkardı.

İHA | 15.09.2019 - 18:51..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’nin Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerin itirafları doğrultusunda Ereğli Polis Meslek Yüksekokulundan sorumlu “mahrem abi” olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SOSYAL MEDYA TALİMATI

Örgütün dershanelerinde fen bilgisi öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.’nın itirafçı olan örgüt üyelerinin verdiği ifadelerinde, 17-25 Aralık’ta herkesin çok sayıda sosyal medya hesabı açıp hükümet aleyhinde propaganda yapması talimatı verdiği öne sürüldü.

ZİLE'DE YAKALANDI

Örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen 36 yaşındaki Mustafa Şahin A., Tokat’ın Zile ilçesinde yakalandı.

FETÖ’nün mahrem abisi polisi görünce şoka girme numarası yaptı

NUMARA YAPTI

Gözaltına alındığı sırada, polisi karşısında görünce şoka girme numarası yapan Mustafa Şahin A.’nın uzun bir süre yerinden kalkmayıp konuşmadığı öğrenildi. Polisler tarafından güçlükle evden çıkarılarak polis aracına bindirilen Mustafa Şahin A., sağlık kontrolü için götürüldüğü hastanede de polisleri uğraştırdı.

RAHATSIZLIĞI ÇIKMADI

Mustafa Şahin A.’nın hastanedeki sağlık kontrolünün ardından herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı ortaya çıktı. Hastanedeki işlemlerinin ardından Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen şüphelinin ifadesinde, gözaltına alındığı sırada neler yaşandığını hatırlamadığını ve çocukken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bazen şoka girdiğini söylediği öne sürüldü.

Şüphelinin ayrıca darbe girişimi yaşandığı gece de hastalığının nüksettiğini söyleyerek yaşanan olayları hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FETÖ’nün mahrem abisi polisi görünce şoka girme numarası yaptı

FETÖ’nün mahrem abisi polisi görünce şoka girme numarası yaptı

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