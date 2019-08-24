FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Çocuklar, alkış ve ıslık çalarak hız yapan motosiklet sürücüleri ile caddede hızla geçen araçlara tepki gösterip yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı

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Başkent’te trafik kazası: 2 ölü 4 yaralı

Bir araç sürücüsü, önce okul duvarına daha sonra ise kamyonetlerini tamir etmeye çalışan baba ve oğluna çarptı.