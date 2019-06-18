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FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon

FETÖ/PDY'nin TSK'deki mensuplarına mahrem imamlık yapan 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

AA | 18.06.2019 - 08:56..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

63 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personele mahrem imamlık yaptıkları tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda belirlenen 63 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

30 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 30 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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