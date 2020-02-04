FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

İzmir merkezli 5 ilde; FETÖ'nün esnaf ve iş insanları yapılanmasına, Balıkesir merkezli 11 ilde FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına ve Konya merkezli 22 ilde FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına "mahrem imamlık" yapılanmasına karşı operasyon başlatıldı.

38 İLDE 128 ZANLIYA GÖZALTI KARARI

Balıkesir merkezli 11 ilde, terör örgütünün "adliye mahrem imamları" ile irtibatlı olduğu iddia edilen icra müdür yardımcısı, infaz koruma memuru ve zabıt katiplerinin yanı sıra "polis ve adliye mahrem imamı" oldukları öne sürülen 24 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 22 ilde, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 50 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli 5 ilde ise esnaf ve iş insanları yapılanmasına yönelik 54 gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.