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FETÖ'nün sohbet imamına 10 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Türkiye sohbet imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Tabanca, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 25.12.2018 - 16:01..
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İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Tabanca ile avukatı katıldı.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Tabanca, "Yaşlılığım ve hastalığım nedeniyle tahliyemi istiyorum." dedi.

10 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme heyeti verdiği aranın ardından Tabanca'nın, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan beraatine karar verdi. Örgüt üyeliğinden sanığı 8 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, bu cezayı arttırarak 10 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

20 KASIM 2016'DA TUTUKLANMIŞTI

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında 20 Kasım 2016'da yakalanan Mehmet Tabanca tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, FETÖ'nün "sohbet imamı" olduğu belirtilen tutuklu sanık Mehmet Tabanca'nın "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 22.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

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