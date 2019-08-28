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FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

MİT ve Emniyet ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla FETÖ'ye ağır bir darbe daha vuruldu.

AA | 28.08.2019 - 13:41..
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FETÖ'nün Türkiye sorumlusu gözaltına alındı

15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimiyle milletin iradesine el koymaya kalkan FETÖ'ye operasyonlar hız kazandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, Kartal'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE İMAMI M.Y.

Operasyonda, örgütün Türkiye imamı M.Y. ile ByLock'tan aranması bulunan eşi G.Y. ve örgüt üyeleriyle irtibat kuran kızı B.Y. gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN PARALAR

Adreste yapılan aramalarda, 6 bin 800 lira, 2 bin 800 dolar, 15 bin 980 avro ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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