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FETÖ'nün tıp imamı tutuklandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan hücre sorumlusu Bülent A, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 08.11.2019 - 20:09..
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin kripto üyelerine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, örgütün Beylikdüzü'nde bir hücre evine baskın düzenledi

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

FETÖ üyelerinin hücre evine yapılan operasyonda, örgütün sözde ''tıp akademisyenleri ve doktorlarından sorumlu'' olan Bülent A., başka kişi adına düzenlenmiş sahte kimlikle gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan FETÖ imamı Bülent A., bugün adliyeye sevk edildi. Örgütün hücre sorumlusunun, şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Bülent A.adlı FETÖ üyesinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi.

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