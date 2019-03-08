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FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 39 tutuklama

TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 39'u tutuklandı.

Haber Merkezi | 08.03.2019 - 22:58..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan 85 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Savcılarca sorgulanan şüphelilerden biri serbest bırakıldı, diğerleri ise nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Aralarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olanların da bulunduğu 45 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi, 39 şüpheli ise cezaevine gönderildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

50 SUBAY VE ASTSUBAY HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Şubat'ta 50 subay, 50 astsubay ve bir sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verilmiş, 85 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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