taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2499
Euro
5.985
Altın
1238.14
Borsa
95051.67
Gram Altın
208.894

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 16 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında muvazzafların bulunduğu 16 şüpheli tutuklandı

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 10:14..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, geçen hafta gözaltına alınan 33 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

DİĞERLERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Savcılık, 16 şüpheliyi "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları, diğer şüphelileri ise adli kontrol talebiyle serbest bırakılmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 16 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verirken, diğer şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerin; FETÖ'nün basın yapılanmasında yer alan Samanyolu TV, Samanyolu Haber, Bugün TV, Kanaltürk, Yumurcak TV, Irmak TV ve Mehtap TV'nin Digitürk platformundan çıkarılması nedeniyle örgüt elebaşının talimatıyla platformdan ayrılış nedenlerine ilişkin dilekçe ve ses kayıtları bulunduğu belirtildi.

İncelenen söz konusu ses kayıtlarında ve dilekçelerde, şüphelilerin örgüt propagandası yaparak FETÖ'ye müzahir kanalların platformdan çıkarıldığı için ayrılmak istediklerini belirttikleri kaydedildi. Ayrıca tüm şüphelilerin örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör-sabit hatları kullandığı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla geçen hafta düzenlenen operasyonda, 4'ü emekli albay, 1'i emekli yarbay, biri muvazzaf 2'si binbaşı, 1 yüzbaşı, 10'nu muvazzaf 20 astsubay, 2'si muvazzaf 5 uzman çavuş olmak üzere, toplam 14'ü muvazzaf, 3 ihraç 16'sı emekli 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

46
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

63
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

13
Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

Bahreyn Kralı, Putin'in limuzininden istedi

20
CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

58
İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

57
Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

Venezuela'da Başkan Erdoğan'a korolu sürpriz

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir