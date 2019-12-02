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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 tutuklu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 25 şüpheli tutuklandı.

AA | 02.12.2019 - 09:57..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasında, iletişim amacıyla kullandığı ankesör-sabit hatlardan arananlara ve itirafçıların beyanlarında da adı geçenlere yönelik tespit çalışmaları neticesinde gözaltına alınan 45 şüphelinin, adli işlemleri tamamlandı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 8'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması, 3'ü de delil durumu nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldı. Bir kadın şüphelinin ise; küçük çocuğu olması nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

25 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, diğer 33 şüpheliyi ise ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, 25 şüphelinin atılı suçtan tutuklanmasına hükmetti. Hakimlik, 5 şüphelinin mahkeme huzurunda etkin pişmanlıktan yararlanması nedeniyle, 3 şüphelinin ise delil durumu neticesinden adli kontrolle serbest bırakılmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak adreslerinde bulunmayan 9 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 25 tutuklu

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