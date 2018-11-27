FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçuna yönelik 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Polis ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin’de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1’i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenciden oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Firar olan 1 kişi yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.