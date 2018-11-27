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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 27.11.2018 - 12:14..
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FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçuna yönelik 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından başta Kocaeli olmak üzere, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin’de şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1’i muvazzaf 2 teğmen, 1 ihraç astsubay ve 2 askeri eski öğrenciden oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firar olan 1 kişi yakalama çalışmalarının devam ettiği bilgisi verildi.

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