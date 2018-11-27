FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Şeyma Subaşı ile ilgili yeni iddia

1 Zeynep Cemali Öykü Yarışması’nın 2019 yılı konusu “yalan” Gençlere dünyayı öykülerle anlama ve anlatabilme fırsatı sunan ve bu mottodan yola çıkan Zeynep Cemali Öykü yarışmasının 2019 teması belirlendi: Yalan!

2 Üniversiteliler Çince’ye yöneliyor Gelişen dünyada İngilizce'nin tek başına yeterli olmadığı birçok sektör bulunuyor. Kariyerinde başarılı bir noktaya ulaşmak isteyen üniversiteli gençler, Çince öğrenmek istiyor.

3 Beşiktaşlı Başak, 90'a harika vurdu - İZLE TFF Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde Beşiktaşlı Başak Gündoğdu, ALG Spor'a mükemmel bir gol attı.

4 Erdoğan açıkladı: AK Parti'de 20 ilin adayı belli oldu Yerel seçimler öncesinde adaylar konusunda titiz bir çalışma yürüten AK Parti, 20 ilin daha adayını belirledi.

5 AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki AK Parti'nin Ankara adayı, Mehmet Özhaseki oldu. Başkan Erdoğan Ankara adayı olarak Özhaseki'yi grup toplantısında duyurdu.

6 Kazada 2 çocuğu ölen annenin gözyaşı: Yaşamıyorum Mersin'de, kullandığı araçla Evrim ve Ekin Çakmakçı kardeşlere çarparak ölümüne neden olduğu iddiası ile tutuklanan Ramazan Topal'ın yargılanmasına başlandı.