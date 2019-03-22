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FETÖ'nün yeniden yapılanma çabasına operasyon

Muğla'da FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik 5 adrese, eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA | 22.03.2019 - 08:48..
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğünün çalışmalarında, FETÖ/PDY'nin kentte yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edildi.

ÖRGÜTÜ YENİDEN CANLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Şüphelilerin, operasyonlar sonucu ağır darbe alan terör örgütünü yeniden canlandırmak ve örgütten kopmaları engellemek amacıyla sık sık toplantı yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin, firari örgüt mensuplarının barınma ihtiyacını karşıladığı, örgüte müzahir olan ve maddi durumu iyi olmayanların örgütten kopmasını engellemek amacıyla yardımlarda bulunduğu belirlendi.

FETÖ'nün yeniden yapılanma çabasına operasyon

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Örgüt üyeleri ve hücre evlerinin tespit edilmesi üzerine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi. Bunun üzerine TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 adrese eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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