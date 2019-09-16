taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.719
Euro
6.3182
Altın
1503.55
Borsa
103195.02
Gram Altın
276.277
Bitcoin
58942.33

FETÖ'nün yurt dışında örgüt üyesi sayısı 6 bini geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, FETÖ/PDY'nin yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyesi sayısının, 6 binin üzerinde olduğu belirlendi.

DHA | 16.09.2019 - 13:21..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli 3 savcının yürüttüğü kapsamlı soruşturmada, yurt dışından gelen bilgiler ile Türkiye genelindeki tüm savcılıklardan gelen dosyalar değerlendirilerek, şüpheli listesi oluşturuldu.

6 BİNİN ÜZERİNDE ÖRGÜT ÜYESİ

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce isim, FETÖ/PDY'nin yurt dışında yürüttüğü faaliyetlerde örgüt üyesi vasfıyla ve üst seviyede görev almış olması kriterleriyle değerlendirildi. Bu çalışma sonunda FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren örgüt üyesi sayısı, 6 binin üzerinde olarak belirlendi.

YAKALAMA KARARI VE İADE TALEPLERİ

Yürütülen soruşturmalarda hangi ülkede nasıl bir yapılanması olduğu, kimlerin faaliyet gösterdiği delillerle toplanarak, yakalama kararı ve iade talepleri oluşturuluyor.

FETULLAH GÜLEN DE LİSTEDE

Soruşturmada şüpheli listesinde Fetullah Gülen de yer alıyor. Gülen'in, örgütün halen aktif olan yurt dışı yapılanmasını yönettiği belirtiliyor. Örgütün yurt dışı yapılanmasının Türkiye’deki modelle faaliyet gösterdiği belirlenirken, FETÖ'nün Türkiye'yi bir prototip gibi görerek, edindiği deneyimi kullandığı ifade edildi. FETÖ'nun başta Avrupa'dakiler olmak üzere birçok ülkede terör örgütü gibi değerlendirilmediğini, dini bir oluşum gibi kabul edildikleri kaydedilen soruşturmada, ABD'nin ise 'evleri' olduğu değerlendirilmesi yapılıyor.

HER ÜLKEDE DEVLETE SIZMA GİRİŞİMİ

Örgüt üyelerinin son derece rahat hareket ettiğini, okullarına öğrenciler almaya, eğitim vermeye devam ettiği tespiti yapılırken, aynı Türkiye’de olduğu gibi her ülkede devlete sızma girişimlerini sürdürdükleri belirlendi. Ekonomik olarak varlıklarını korumaya devam eden örgütün, okullarına ağırlıklı olarak o ülkenin ileri gelen devlet yetkilileri ve etkili kişilerin çocuklarını alma gayreti içinde oldukları tespiti yapıldı.

ALMANYA VE BELÇİKA’DAN RAHATLIKLA SIĞINMA ALIYORLAR

Şüphelilerle ilgili yapılan çalışmada örgütün Avrupa’da yoğun olarak Almanya ve Belçika'da yapılandığı, bu ülkeleri Güney Asya'da Malezya, Balkanlarda Makedonya, dağınık olarak Güney Amerika ve Afrika ülkeleri izliyor. Güvenlik kaynakları, örgütün yalnızca Türkiye için bir tehdit olduğu gibi yanlış algının, örgütün faaliyet gösterdiği her ülkede, ikili ilişkiler ve diplomatik yollarla değiştirilmeye çalışıldığını belirtti.

EN AZ İNGİLTERE'YE GİRİŞ YAPIYORLAR

Özellikle Almanya ve Belçika’dan rahatlıkla sığınma/iltica hakkı alan FETÖ üyelerinin, bir süre sonra bu ülkeler için de tehdit oluşturmaya başlayacağı gerçeğini delillerle anlatıldığı ifade edildi. Güvenlik kaynakları, örgütün İngiltere'ye ise çok az sayıda girebildiğini paylaştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

Kalben: Artık İbrahim Tatlıses şarkısı söylemem

222
Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

Trump'tan S.Arabistan'a saldırıya hazırız mesajı

116
Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

Köpeği ezmemek için manevra yapınca takla attı

201
Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

Bolu'da taksiciden kadın müşterisine ayna saldırısı

202
Neslican Tay yoğun bakımda

Neslican Tay yoğun bakımda

90
Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

Bafra'da piknikçiler orman yangınına sebep oldu

69
Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

Anastasiadis, Maraş için Türkiye'yi BM'ye şikayet edecek

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir