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FETÖ/PDY zanlıları peruk ve takma sakalla yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 08.12.2018 - 11:45..
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Konya, Van, Ankara ve Eskişehir cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ö.Y, B.G, H.K. ve K.C. hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, 3 ayrı adresteki hücre evine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, cep telefonu, 41 bin lira değerinde döviz, peruk, takma sakal ve sahte nüfus cüzdanları ele geçirildi.

FETÖ/PDY zanlıları peruk ve takma sakalla yakalandı

PERUK VE TAKMA SAKALLA GİZLENİYORLAR

Polise yakalanmamak için uzun süredir kent merkezinde peruk ve takma sakalla gezdikleri, operasyon sırasında örgütsel malzemeleri yok etmeye çalıştıkları belirtilen zanlıların, emniyetteki sorgusu sürüyor.

FETÖ/PDY zanlıları peruk ve takma sakalla yakalandı

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