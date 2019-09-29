Fettah Tamince, Suudi Arabistan'a yatırım yaptı

Amerikan yönetiminin etkisi altına girdikten sonra Türkiye'ye karşı düşmanca bir tavır sergilemeye başlayan Suudi Arabistan, vatandaşlarına sık sık Türkiye konusunda uyarılarda bulunuyordu.

Suud yönetimi, turistlerin Türkiye'ye gitmemesi ve ülkeye yatırım yapmaması için açıklama üstüne açıklama yaptı. Kraliyet yönetimindeki medya da bu yönde Türkiye'yi karalamaya yönelik haberler servis ediyordu.

"HAYIRLI OLSUN"

Suudi Arabistan Türkiye'ye yönelik bu düşmanlığını devam ettirirken, Türk iş adamı Fettah Tamince yatırım için Suudi Arabistan'ı seçti.

Invest Saudi programı çerçevesinde ülkedeki ilk yatırımını yaptıklarını duyuran Fettah Tamince, sözleşme imzalama töreninde çekilen fotoğrafları Instagram hesabından "Hayırlı olsun" notuyla paylaştı.

Kamuoyunda sürekli tartışmaların odağındaki isim olan Fettah Tamince, hakkında açılan 4 FETÖ soruşturmasından da sıyrılmıştı. Adalet Bakanlığı ise Tamince hakkındaki beraat kararına itiraz ederek yeniden soruşturma açılmasını istemişti.

Oteller sahibi zinciri olan Fettah Tamince, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Zaman gazetesinin yüzde 10'una ortak olmuştu.

Tamince, ayrıca TUSKON dahil KHK ile kapatılan vakıflara üyeydi

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı haberi