taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9207
Euro
6.5645
Altın
1557.47
Borsa
122940.26
Gram Altın
296.49
Bitcoin
51362.11

Fetullah Gülen'in avukatının cezası onandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 24 yıllık avukatı Feti Ün, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 22.01.2020 - 16:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feti Ün, 11 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Ün'ün, terör örgütü elebaşı Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, kayyum atanan İzmir'deki Kule Matbaası'nın da avukatlığını yaptığı belirlenmişti.

Yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Ün, bir dönem örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptığını, bunu inkar etmediğini belirtmişti.

12 YIL HAPİS CEZASI

Ün, yargılandığı İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.

İlginizi Çekebilir
Mersin'de çevreci muhtarın serasını talan ettiler
Mezitli'deki orman katliamını ortaya çıkaran muhtarın serasındaki 400 üzümü bir gecede kesildi.
Antalya'da kadın şoförlerden tuvalet tepkisi
Toplu ulaşımda çalışan kadın şoförler, bekleme yaptıkları alanlarda erkek ve kadınların aynı tuvaleti kullanmasından rahatsız olduklarını söylediler.
İBB'den kar uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da, yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu
Tahliye olan hırsız 20 gün dayanabildi
Denizli'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan Gökhan Gelen, akü hırsızlığı yapınca yeniden tutuklanıp cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

Konya'da Abdüllatif Şener'i takan yok

256
Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

Metin Feyzioğlu'ndan şehit teğmenin ailesine taziye ziyareti

210
Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

Diyanet'ten Cem Vakfı'na ziyaret

207
Fahriye Evcen zam yaptı

Fahriye Evcen zam yaptı

182
Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

Suudi Prens Selman Amazon kurucusunun telefonunu hackledi

80
Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

Çin'de görülen ölümcül koronavirüs salgını ABD'ye sıçradı

117
Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

Pompeo: Venezuela'daki iktidarı değiştirme peşindeyiz

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir