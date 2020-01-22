Fetullah Gülen'in avukatının cezası onandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feti Ün, 11 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.
Ün'ün, terör örgütü elebaşı Gülen ile kapatılan Zaman gazetesinin basıldığı, kayyum atanan İzmir'deki Kule Matbaası'nın da avukatlığını yaptığı belirlenmişti.
Yargılama sürecinde hakkındaki suçlamaları reddeden Ün, bir dönem örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlığını yaptığını, bunu inkar etmediğini belirtmişti.
12 YIL HAPİS CEZASI
Ün, yargılandığı İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Temyiz üzerine ise dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı Feti Ün'e verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.