Fetullah Gülen'in avukatının cezası onandı

1 Hane halkı 3. çeyrekte seyahate 23.3 milyar lira harcadı TÜİK'in açıklamasına göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Seyahat harcamaları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı.

2 Trump Davos'ta AB'yi gümrük vergisiyle tehdit etti Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere Davos'ta bulunan Trump, CNBC'ye verdiği mülakatta, AB'yi tehdit etmekten çekinmedi.

3 Mersin'de çevreci muhtarın serasını talan ettiler Mezitli'deki orman katliamını ortaya çıkaran muhtarın serasındaki 400 üzümü bir gecede kesildi.

4 Moody's, küresel finansal koşulları ılımlı görüyor Moody’s, ABD ve İran arasındaki gerilime karşın, her iki ülkenin de askeri çatışmadan kaçınmasının beklenmesinin, küresel finansal koşulları ılımlı yönde etkilediği belirtti.

5 Göztepe yeni stadını Beşiktaş maçıyla açıyor Göztepe, 6 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başlayacak Beşiktaş maçıyla birlikte stat kapılarının taraftarlara açılacağını söyledi.

6 Dünyanın en pahalı ekmeği İspanya'da bir fırında içinde altın olan ekmek, tanesi 9 bin liradan satılıyor. Ekmeğin yabancı ülkelerden de alıcısı var.