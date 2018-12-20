Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından, Suriye'deki Amerikan askerlerinin, eve dönüş süreci başladı.

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin iyiye doğru gitmesi, gözleri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e çevirdi.

Hain elebaşı Gülen'in iadesi konusundaki süreç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruldu.

HER AN SONUÇLANABİLİR

24 TV yayınında konuşan Bakan Gül, ilişkilerin iyiye gittiğini belirterek, Gülen'in iadesi konusunda sürecin, her an olumlu şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

"ÇOK YOĞUN TEMASLAR SÜRÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Fetullah Gülen'in iadesini değerlendireceğiz" dediğinin hatırlatılması üzerine, Adalet Bakanı Gül, "Türkiye, duruş itibariyle kazan kazan politikasıyla diplomasisini dizayn etmektedir.

Elbette olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken de bu. 251 vatandaşımızı şehit eden, tüm yargı kararlarıyla bu tespit edilmiş.

Yargının talebiyle iadesi istenmiş, elbette bir hukuk devletine yakışan, yapması gereken iade etmesidir.

Amerika'nın açtığı soruşturmalar çerçevesinde bilgi talepleri oluyor. Olumlu sonuçlanması gerek bir süreci yoğun bir şekilde takip ediyoruz.

Türkiye'ye iadesi konusunda da olumlu bir sonuç bekliyoruz." şeklinde konuştu.