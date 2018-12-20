taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.288
Euro
6.045
Altın
1249.14
Borsa
91499.51
Gram Altın
211.501

Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, FETÖ elebaşı Gülen'in iadesinde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 10:31..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından, Suriye'deki Amerikan askerlerinin, eve dönüş süreci başladı.

Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin iyiye doğru gitmesi, gözleri FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e çevirdi.

Hain elebaşı Gülen'in iadesi konusundaki süreç, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruldu.

HER AN SONUÇLANABİLİR

24 TV yayınında konuşan Bakan Gül, ilişkilerin iyiye gittiğini belirterek, Gülen'in iadesi konusunda sürecin, her an olumlu şekilde sonuçlanabileceğini söyledi.

"ÇOK YOĞUN TEMASLAR SÜRÜYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Fetullah Gülen'in iadesini değerlendireceğiz" dediğinin hatırlatılması üzerine, Adalet Bakanı Gül, "Türkiye, duruş itibariyle kazan kazan politikasıyla diplomasisini dizayn etmektedir.

Elbette olumlu bir gelişme bekliyoruz. Olması gereken de bu. 251 vatandaşımızı şehit eden, tüm yargı kararlarıyla bu tespit edilmiş.

Yargının talebiyle iadesi istenmiş, elbette bir hukuk devletine yakışan, yapması gereken iade etmesidir.

Amerika'nın açtığı soruşturmalar çerçevesinde bilgi talepleri oluyor. Olumlu sonuçlanması gerek bir süreci yoğun bir şekilde takip ediyoruz.

Türkiye'ye iadesi konusunda da olumlu bir sonuç bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Fetullah Gülen'in iadesinde sona doğru

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'da deprem meydana geldi

İstanbul'da deprem meydana geldi

102
İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

İşveren asgari ücret 2 bin liranın altında olsun istiyor

145
Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Gidiyoruz

51
ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

ABD çekiliyoruz dedi YPG'den ses çıkmadı

62
Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

Tuğba Ekinci: Acun Türk erkeklerine örnek olsun

51
Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

Fransa'da sarı yelekliler 360 yolu kapattı

28
TBMM'de gündem bütçe, konu asimilasyon

TBMM'de gündem bütçe, konu asimilasyon

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir