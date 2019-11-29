FETÖ'nün İngiltere mütevelli heyet sorumlusu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iç çamaşırını hediye ettiği örgüt üst düzey sorumlusu, sahte İngiliz pasaportu ile İstanbul’da yakalandı. Aksaray'a getirilen şüpheli itirafçı oldu.

SAHTE PASAPORTLA YAKALANDI

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, FETÖ terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında ismi önceden belirlenen O.Ö'nün (40) peşine düştü.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalar kapsamında terör örgütünün üst düzey yöneticisi ve örgütle ilgili olarak kilit bir isim olan O.Ö’nün İngiltere’de olduğunu belirledi.

Şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yakalama ve aranma kararı çıkartıldı. Yapılan çalışmaların ardından şüpheli O.Ö., 25 Kasım tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye sahte İngiliz pasaportu ile giriş yapmak isterken yakalandı.

İTİRAFÇI OLDU

Yakalanan şüpheli Aksaray polisi tarafından alınarak Aksaray’a getirildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda itirafçı olmak istediğini belirterek avukat huzurunda verdiği ifadesinde FETÖ örgütüyle alakalı önemli bilgiler verdi.

Fetullah Gülen'in iç çamaşırı hediye ettiği FETÖ'cü yakalandı VİDEO







FETÖ ELEBAŞIYLA GÖRÜŞMÜŞ

O.Ö. ifadesinde, 2006 yılından 2016 yılına kadar örgüt içerisinde İngiltere’de örgütün “mütevelli” yapılanmasında görev aldığını, bu süreçte çok kez yapı ile ülke dışına gezilere katıldığını, bu gezilerden birinde de başka örgüt mensupları ile örgütün elebaşı Fetullah Gülen’in yanına gittiğini söyledi.

İÇ ÇAMAŞIRINI HEDİYE ETMİŞ

Amerika'da FETÖ ele başı Fetullah Gülen ile görüşen O.Ö., burada örgüt liderinin kendisine takke, tespih ve kullandığı iç çamaşırını hediye verdiğini söyledi.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Ayrıca 2006-2016 yılları arasında İngiltere ülke imamı olarak faaliyet yürüten 3 örgüt mensubu ve yardımcıları, Kanada, Belçika ve Etiyopya ülke imamları ile aralarında medya, hukuk ve vakıf/dernek yöneticilerinin de bulunduğu 37 üst düzey örgüt mensubu hakkında bilgiler vererek şahısları fotoğraflarından teşhis eden O.Ö, FETÖ ile ilgili itiraflarda bulundu. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Soruşturma TEM Şube Müdürlüğünce çok yönlü olarak sürdürülüyor.