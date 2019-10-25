1 Otelciler Konaklama Vergisi'ni istemiyor AK Parti'nin sunduğu yeni vergi tasarısına göre otellerden 'Konaklama Vergisi' adı altında yeni bir vergi alınacak. Ancak otelciler bu durumdan şikayetçi.

2 Adalet Bakanı Gül: 32 YPG'li tutuklandı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı'nda bugüne kadar 32 YPG'linin yakalandığını açıkladı.

3 Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltında Fettullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen, yapılan sahte kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Gülen, "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 4 sarı kart gören teknik adam cezalı duruma düşecek Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişiklikle 4 sarı kart gören teknik adamların 1 maç men cezası almasına karar verdi.

5 Uluslararası rezervler ve dövizde 0,4'lük azalma TCMB Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 0,4 azalarak 101.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

6 Tataristan'da rögara düşen çocuğu annesi kurtardı Tataristan'da parkta annesiyle yürüyen çocuk, bir anda rögara düştü. Ne olduğunu anlayamayan anne, çocuğunu hemen kurtardı.