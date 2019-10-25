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Fetullah Gülen'in yeğeni Zeynep Gülen gözaltında

Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen, yapılan sahte kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı. Gülen, "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 25.10.2019 - 12:52..
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FETÖ ile mücadele devam ederken, operasyonların ardı arkası da kesilmiyor.

KİMLİK KONTROLÜ YAPILDI

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı "Gece Kartalları" ekipleri, dün akşam saatlerinde Yenimahalle'de bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

SALİH GÜLEN'İN KIZI YAKALANDI

Ekipler, kontrol sırasında sahte kimlik göstermesi üzerine şüphelendikleri bir kişiyi gözaltına aldı. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, sahte kimlik gösteren kişinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'in kızı Zeynep Gülen olduğu tespit edildi.

Şüpheli Zeynep Gülen hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kararı bulunduğu belirlendi.

EMNİYET'E SEVK EDİLDİ

Beykoz Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Zeynep Gülen "sahte kimlik kullanmak" suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, FETÖ soruşturması kapsamında işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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